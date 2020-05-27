رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نكون أو لا نكون 3.. فرج فودة يكتب: درس عظيم من عادل إمام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:18 م
فرج فودة
فرج فودة
طباعة
قصة المقال‮:

‬فى ليلة هادئة من ليالى الصيف، كانت إحدى الفرق المحلية المتواضعة، وهى فرقة ساحل سليم المسرحية، تستعد لعرض مسرحية‮ (‬أخلاقية هادفة‮) ‬فى قرية كودية الزار بمحافظة أسيوط، مستخدمة فى الأسواق، كخشبة مسرح، وملاءات الأسرة كستارة، وبعض كراسى المقاهى كمقاعد للمتفرجين، وعلى الناحية الأخرى من الترعة، تجمع المجاهدون من أعضاء الجماعات الإسلامية، فى أحد المساجد، ومعهم الميكروفون، الذى أعلن من خلاله أميرهم، فتواهم الشرعية بحرمة التمثيل، وكفر من ألف المسرحية ومن أخرجها ومن مثلها ومن رآها، وفى لحظة محددة، غمز بعينه فارتفع هتاف أحدهم، لا إله إلا الله، الثقافة عدو الله، ذلك الهتاف الذى قاد المسيرة المسلحة بالجنازير والأسلحة البيضاء وغيرالبيضاء، ولم يكن ثمة مفر من استدعاء الأمن، وسقوط بعض الجرحى والقتلى من الجماعات، ويقينا فقد شمل كشف الضحايا آخرين، منهم المسرحية التى تمثل، والفرقة التى أصابها الرعب، والممثلة الوحيدة التى انهالت على خدودها لطما وهى تلعن اليوم الأسود الذى قاد أقدامها إلى ما يمت للثقافة بصلة، ووسط ردود الفعل الغاضبة من المثقفين والفنانين فى القاهرة، تفرد عادل إمام، أكثر النجوم شعبية وشهرة، بموقف لن ينساه له التاريخ‮. ‬

لقد أعلن عادل إمام عن عزمه على تمثيل مسرحيته‮ (‬سيد الشغال‮) ‬دون أن يغير من مواقفها موقفا، أو من حروفها حرفا، فى عاصمة محافظة التطرف، أسيوط، فظن الجميع أنه يتحدث بمنطق أنه ليس على المتحدث حرج، وحاول محبوه تحذيره فكان رده‮: ‬جمهورى سوف يحمينى‮.. ‬ويوم العرض خرجت أسيوط لكى تحيى موكبه فى الذهاب إلى المسرح وفى العودة منه، كما تحيى الجماهير فى أى مكان بطلها القومي‮.. ‬

وقد شارك شخصى المتواضع فى تحية هذا الفنان العظيم، بهذا المقال، وشاءت جريدة "الأهرام" ألا تنشره‮. ‬

 

 

 

كان درسًا عظيما يا إمام‮ ‬

المقال‮:

‬وأخيرا تصدى الشعب، دفاعًا عن وجدان الأمة وفكرها، ورد على الخنجر بالكلمة، وعلى الجنزير بالبسمة، وعلى الردة بالفن، وما أشبه القطار الذى حمل فرقة الفنانين المتحدين إلى أسيوط، بقطار الرحمة الذى عاصرناه صغارا، وما أجدرنا جميعا بأن نستوعب درس ما حدث فى أسيوط‮.. ‬

الدرس ببساطة يؤكد ما ذكرناه، وكررناه دائما، وهو أن الجهل يتقدم بقدر خوف العقلاء، والردة الحضارية تقوى بقدر تراجع المتحضرين، والعناصر الظلامية تصبح عالية الصوت عندما يخفت صوت المتنورين، قلنا هذا وأثبتته فرقة الفنانين المتحدين حين فعلت العكس، فعلا صوت العقل، واتنصر صوت الحضارة وارتفعت رايات النور والتنوير‮.. ‬

الدرس ببساطة، أن الأغلبية بخير، وأنها حين يجد الجد تعطى صوتها لكل ما هو جميل ونبيل وأصيل وحضارى، والمشكلة أنها أغلبية صامتة، ودور الرواد أن يحركوا هذه الأغلبية فى مسارها الطبيعى، للأمام ومن أجل المستقبل، وقد أثبتت جماهير أسيوط صدق ما توقعناه، حين تحركت فاختفت خفافيش الظلام، وسكن صوتها، وداست الجماهير بياناتها بالأقدام‮.. ‬

الدرس ببساطة أن قليلا من الشجاعة يصلح الوطن، وقد كان عادل إمام شجاعا، وقبله الدكتور هاشم فؤاد‮ ‬شجاعا، وقبلهما كان مصطفى مرعى‮ ‬شجاعا، والشجعان يحترمهم الشعب، ويضعهم فى حبات القلوب، ويجدون مكانا رحبا فى سجل التاريخ، والتاريخ خير حافظا وهو أعظم المقدرين، فقد واجه بولس نيرون وهو إمبراطور الدولة الرومانية وحاكمها الأوحد، فأين نيرون من بولس، وواجه أثناسيوس اضطهاد الرومان فى مصر، وحاول أحد مريديه أن يثنيه قائلا‮: ‬العالم كله ضدك يا أثناسيوس فكان رده البليغ‮ ‬وأنا ضد العالم، وكان أن عاد أثناسيوس إلى كرسى البابوية، وحفظه تاريخ المسيحية ركنا من أركان الإيمان والعقيدة، وواجه الحسين يزيد بن معاوية وهو الخليفة والدنيا والسلطان فأين يزيد من الحسين، وأين الأمويون اليوم من الشيعة الحسين، وواجه جاليليو مجمع الكهنة حين أنكروا دوران الأرض حول الشمس، فأين هم من جاليليو، ومن يذكرهم اليوم إلا بالاستهزاء، ولست أشك فى أن درس أسيوط سوف يكون ميلادا جديدا لمزيد من الشجاعة والشجعان ولست أشك أيضًا فى أن هزل الصبية سوف يستحيل إلى زبد يذهب جفاء، وأن الإيمان بالله والوطن سوف يمكث فى الأرض‮.. ‬

ويا عزيزى عادل، سألنى العشرات كيف يتصلون بك وينقلون مشاعرهم إليك فكان ردى أنك مؤمن بأن ما فعلته أنت وأعضاء فرقتك العظماء، لا يزيد على كونه واجبا عليكم فى زمن عز فيه أداء الواجب، وحقا أديتموه للوطن، فحق للوطن أن يحييكم ويحميكم ويشد على أيديكم، ويردد معى ما عنونت به المقال‮: "‬كان درسًا عظيمًا‮.. ‬يا إمام"‮.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

إصابة نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

عوضها أحفادها عن الحرمان من أبنائها.. أسرار من بيت فاتن حمامة

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر

وزير ثقافة الأردن: المحتوى الرقمى يحتاج مزيدا من التطوير

«بشجريات.ز كل غصن معنى».. كتاب جديد لـ سالمة سالم المرهوبي

«شهداء الكلمة أحياء فى العقول».. مظاهرة ضد التطرف والإرهاب في جنازة فرج فودة