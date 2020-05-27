انطلاق المؤتمر الافتراضي الدولي الأول لجامعة طنطا

بدأت، منذ قليل، فاعليات مؤتمر جامعة طنطا الافتراضي الدولي الأول، والذي تنظمه الجامعة عبر "الفيديو كونفرانس"، والذي تستمر فاعلياته على مدار يومي 27 و28 مايو الجاري، بعنوان "البحث العلمى ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا "، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وافتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، المؤتمر في حضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الكيلاني مقرر المؤتمر.