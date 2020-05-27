31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر
الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:33 م
آلاء حسنطباعة
أعلن صندوق التنمية الثقافية عن أن آخر موعد لإرسال الإجابات الخاصة بمسابقة فوازير سينما مصر هو يوم 31 مايو 2020، على عنوان البريد الإلكترونى لوزارة الثقافة [email protected]، وسيتم السحب فى الأسبوع الأول من شهر يونيو.
جدير بالذكر أن مسابقة فوايز سينما مصر، قدمت خلال شهر رمضان الماضى، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، تم بثها فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، والتى تأتى ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت فى أذهان ووجدان الأمة.
وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، إضافة لجوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة.
والمسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى، وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف والأبطال الرئيسيين، ويتم استقبال الإجابات على البريد الإلكترونى الخاص بوزارة الثقافة.
جدير بالذكر أن مسابقة فوايز سينما مصر، قدمت خلال شهر رمضان الماضى، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، تم بثها فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، والتى تأتى ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت فى أذهان ووجدان الأمة.
وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، إضافة لجوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة.
والمسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى، وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف والأبطال الرئيسيين، ويتم استقبال الإجابات على البريد الإلكترونى الخاص بوزارة الثقافة.