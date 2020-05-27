ضبط اثنين قتلا مسنا شرع في اغتصاب معاقة بروض الفرج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين بقتل مُسن شرع في اغتصاب طفلة معاقة ذهنيًا في روض الفرج بمحافظة القاهرة،و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، يفيد بوجود متوفي بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فاعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي، وتم ضبط 2 من المتهمين، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أمر بتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.