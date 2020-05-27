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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف من أزمة أمن غذائى فى باكستان بسبب الجراد الصحراوى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:37 م
الجراد
الجراد
وكالات
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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء عن أنها تسعى جاهدة لمواجهة غزو للجراد الصحراوي، الذي أثار مخاوف من أزمة أمن غذائي وسط أزمة وباء كورونا.

وقال ثاقب ممتاز، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: "تتعرض 61 منطقة على الأقل من البلاد لهجوم الجراد"، وتجري عمليات مراقبة وتحكم في المناطق المتضررة.

وقال نزار كاسكالى، وهو عضو في غرفة محلية للمزارعين في إقليم السند جنوبي باكستان، إن غزو الجراد هذا العام يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي الوطني.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث لها، بأن هذه الحشرة تتكاثر في 38% من مساحة باكستان، وحذرت من أن "البلد بأكمله يتعرض لخطر الغزو إذا لم يتم احتواء الجراد الصحراوي".

وذكرت "الفاو" أن إجمالي الخسائر المحتملة يمكن أن يصل إلى 353 مليار روبية (2.2 مليار دولار) من محاصيل الشتاء، ونحو 464 مليار روبية للمحاصيل الصيفية التي يتم زراعتها الآن، على أساس توقع أن تلحق الأضرار بـ25% من المحاصيل.

وأعلنت السلطات الباكستانية حالة طوارئ وطنية في فبراير الماضي للتعامل مع ما سمته "أسوأ إصابة بالجراد منذ أكثر من عقدين".

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