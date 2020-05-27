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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فريق إيطالي عربي يعيد إنتاج ترجمة «الكوميديا الإلهية»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:46 م
الكوميديا الإلهية
الكوميديا الإلهية
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تبدأ منشورات المتوسط العمل على إعادة إنتاج ترجمة حسن عثمان لكتاب "الكوميديا الإلهية" لـ دانتي أليغييري، حيث كلفت لجنة علمية من كبار الأكاديميين المترجمين المتخصصين في ترجمة ونقل التراث بين اللغتين الإيطالية والعربية، لبدء العمل على المشروع.

وتظل ترجمة حسن عثمان، المؤرخ وأستاذ التاريخ الإسلامي والأوروبي؛ لرائعة دانتي هي الألمع من بين الترجمات العربية للعمل ذاته، بما أنه تفرغَ لدراسة دانتي والكوميديا الإلهية من سنة 1941 وحتى سنة 1951، واستغرقته الترجمة ثماني سنوات أخرى.

تطلق إذن، منشورات المتوسط مشروعها هذا ونحن على بعد شهور قليلة من حلول الذكرى الـ700 لوفاة دانتي أليغييري، وتأمل الدار أن يرى مشروعها هذا النور مع حلول ذكرى وفاة حسن عثمان الخمسين والتي ستحل في العام 2023.

وكانت المتوسط ومنذ تأسيسها، في إيطاليا، قد عملت على نقل الأدب والفكر الإيطالي إلى اللغة العربية، وقدمت الدار أعمالًا كثيرة لأسماء كبيرة تتُرجم لأول مرّة إلى العربية، وأيضا اهتمت بشكل كبير بإعادة مراجعة وترميم وتحديث الترجمات القيمة القديمة، بداية من رواية "الفهد" للكاتب جوزيبه تومازي دي لامبيدوزا ورواية فونتمارا لـ إينياتسيو سيلونه، وهو ما جعلها دارا مختصة في الأدب الإيطالي بقدر اهتمامها بالعالم العربي.

ويشارك من مصر في هذا المشروع أماني فوزي حبشي الحاصلة على الجائزة الوطنية الإيطالية للترجمة عام 2003، وعلى نجمة التضامن الإيطالي، رتبة فارس عام 2004، ونجلاء والي وهي باحثة ومترجمة، حاصلة على دكتوراه الآداب في اللغة الإيطالية بدرجة مرتبة الشرف الأولى من كلية الألسن – جامعة عين شمس ودرجة الماجستير في الأدب العربي والدراسات الإسلامية من جامعة الدراسات الشرقية في نابولي وحاليا تعمل مدرس للغة العربية وتقنيات الترجمة من اللغة العربية إلى الإيطالية بجامعة تورينو.

وفي القائمة أيضًا الدكتور وائل فاروق، وهو ناقد وأكاديمي وشاعر ومترجم حاصل على درجة الأستاذية في لغات وثقافات الشرق الأدنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إيطاليا، يعمل حاليا أستاذا للدراسات العربية والإسلامية في كلية العلوم اللغوية والآداب الأجنبية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو.

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