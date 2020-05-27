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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«صلاة الجسد» أحدث إبداعات الروائي السوداني ساكن بركة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:18 م
عبد العزيز ساكن بركة
عبد العزيز ساكن بركة
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، أحدث إبداعات الروائي السوداني عبدالعزيز ساكن بركة رواية "صلاة الجسد".

ومما جاء علي الغلاف الخلفي من أجواء الرواية: "ظللنا نعد الشباك والأغنيات لصيد الفرائس، شربنا لأجلها خمرا من كرم التشهي والارتباك الحميم، وقلنا لبعض النساء الجميلات أن تحكاينها، أن يلعن في لجة الشرك الرنيم، أن ينثرن من أرياش أجنحتهن عاصفة تخبرنا أن النساء الجميلات قد وقعن في المصيدة، وأن الفرائس الآن تنتظر نصل السكاكين وثرثرة الشواء، وقال لي: النساء كالعاصفة يجرحن قلبك حيثما خبرته، ثم يغسلن روحك بالغيث.

وقال لي: إذا صدتهن فاعلم إنك أنت الفريسة.

سلام علي في لجة الانتشاء، وسلام عليها كواحدة من ورد الحديقة وماء خطايانا الشفيف، وقال لي: في سكة النهر.. النهر، وقال لي: إذا خيرت ما بين هذا وذاك٬ فاخترني لأنني هذا أو ذاك، وقال لي: الوطن ليس كالحرب تخسره أو تكسبه في معركة، ولكنه كلبن الأم لا يمكنك أن تفصله عن دمك، ثم كاد أن يقول لي شيئين.

يشار إلي أن "بركة" سبق وصدرت له روايات: ثلاثية البلاد الكبيرة 2009، العاشق البدوي 2010، الجنقو– مسامير الأرض 2011، مسيح دارفور 2011، مخيلة الخندريس 2012، الرجل الخراب 2015، مانفستو الديك النوبي 2016.

بالإضافة إلى مجموعاته القصصية: امرأة من كمبو كديس 2004، على هامش الأرصفة 2005، موسيقى العظم 2012، ما يتبقى كل ليلة من الليل 2014.

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