مع قرار فتح المساجد.. طرق حماية طفلك من عدوى كورونا

يعتاد العديد من الأشخاص اصطحاب أطفالهم إلى المسجد كنوع من التشجيع على ممارسة العبادات، مع قرار وزارة الأوقاف حول فتح المساجد ووضع خطة محكمة لإعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة العيد، نرصد خلال السطور التالية كيفية حماية الطفل عند تطبيق قرار فتح المساجد، وحماية نفسك من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).- العمل على نصح الطفل بضرورة ترك مسافة آمنة بينه وبين المصلي الآخر لحماية نفسه من انتقال العدوى، ولا تقل المسافة عن متر ونصف.- التزام الطفل بارتداء الكمامة الطبية لحمايته من العدوى.- لابد أن يتعود الطفل على غسل يديه طوال الوقت مدة 20 ثانية كاملة بالماء والصابون مع الفرك بشكل جيد بمجرد دخولك وخروجك من المسجد.- تجنب لمسه لعينه أو أنفه طوال فترة تواجدك داخل المسجد طالما لم تغسل يديك.- التنبيه على الطفل بعدم المصافحة والتقبيل والعناق وعدم تبادل الأشياء، خاصة لو الشخص يعاني من نزلات البرد أو الزكام أو العطس.- عند العطس لا بدّ أن يتواجد معك المناديل الورقية أو العطس في كوعك المثني.- عند العودة للمنزل لا تدخل بالحذاء إلا عقب تطهيره، إضافة إلى خلع الملابس وغسلها.وأعدت وزارة الأوقاف خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وقبل شهرين، قرر وزير الأوقاف إغلاق المساجد والزوايا غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.