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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب الفلاحين: نواصل الإنتاج رغم أزمة كورونا.. وأشكر كل المزارعين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:00 م
محمد عبدالستار
محمد عبدالستار
عبدالناصرمحمد
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وجهت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، الشكر لجموع الفلاحين والمنتجين الزارعيين في كل ربوع مصر، على دورهم الوطني في مواصلة العمل والإنتاج منذ ظهور أزمة كورونا وحتي الآن، الأمر الذي جعل دول العالم تتكالب على طلب المحاصيل الزراعية المصرية، حيث تصدرت مصر المركز الأول عالميًا لتصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن.

وقال عبدالستار،النقيب العام للفلاحين - في رسالة لجموع الفلاحين والمزراعين - "أنتم الجيش الأخضر، فتحية واجبة لكل من يقوم بإنتاج الغذاء ويسعى لتحقيق الخير لمصر، ربنا معاكم، جميعنا نعمل من أجل الوطن".

وأوضح نقيب الفلاحين - في تصريحات له اليوم- أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية  لجميع الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية جدًا لتغطية احتياجات الشعب، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي أيضًا آمن والقواعد الاقتصادية تتحدث عن أن الاحتياطي يكون 3 أشهر لكن لدينا ما يغطي فاتورة الاستيراد أكثر من هذا الوقت بكثير، لافتًا إلى أنه على تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وأضاف أمين عام الفلاحين، أن جموع  الفلاحين والمنتجين الزراعين يتحملون المخاطر ويستشعرون المسئولية ويواصلون دورهم الوطني في الزراعه وإنتاج المحاصيل المختلفة، الأمر الذي يعد محل تقدير من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب وكل الشعب المصري.

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