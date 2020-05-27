مليون جنيه لصيانة محطات المياه بالخارجة في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم قرر صرف مليون جنيه من موازنة المحافظة بشكل عاجل لرفع كفاءة مستوى خدمة مياه الشرب بمدينة الخارجة.وقال رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي -في بيان لها اليوم - إن هذا الدعم المادي سيوجه لشراء قطع غيار بشكل لإصلاح محركات سحب المياه الخاصة بآبار مياه الشرب، والتي تضررت الأسبوع الماضي والجاري تصليحها بسبب تذبذب التيار الكهربي إثر موجة الطقس السيئ الذي شهدته المحافظة خاصة مركز الخارجة.وأوضح الطماوي أن تذبذب التيار الكهربائي تسبب في تضرر محركات تشغيل الآبار الجوفية الخاصة بمحطات تنقية مياه الشرب بمدينة الخارجة والبالغ عددها 18 محطة تنقية، مما تسبب في ضعف وانقطاع مياه الشرب في عدة أحياء سكنية بالمدينة بشكل واضح الأسبوع الماضي، بينما نجحت فرق الصيانة بالمركز في إصلاح الآبار المتضررة مع تنفيذ خطة مناورة في تشغيل المحطات والآبار لمواجهة زيادة الطلب وارتفاع معدلات السحب خلال فترة عيد الفطر المبارك على استهلاك المياه.وأشار الطماوي، إلى أن المدينة تشهد حاليًا استقرارًا بشكل واضح في ضخ مياه الشرب لجميع المناطق السكنية، وسيرتفع مستوى الخدمة بنهاية الأسبوع المقبل مع الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال التي شهدتها آبار مياه الشرب الفترة الماضية إثر تذبذب التيار الكهربائي.