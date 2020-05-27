لليوم الرابع «ثقافة الطفل» يواصل فقراته احتفالًا بالعيد

لليوم الرابع على التوالي٬ يواصل المركز القومى لثقافة الطفل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال برنامج حافل للأطفال من خلال قناته على «يويتوب»، ويتضمن البرنامج فقرات ترفيهية ما بين الأراجوز والمسرحية، واللقاء الثقافي من خلال الحكايات.ففي السادسة مساء اليوم٬ يقدم عرض "الساحر" إعداد وتقديم نبيل بركات وتنفيذ محمد عادل.يليه في السادسة والنصف٬ العرض المسرحي "الأراجوز الكسلان" من تأليف الكاتب السيد فيهيم٬ إخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.أما في السابعة فيعرض برنامج "البلياتشو من عالم ديجا" إعداد وتقديم حمدي مجدي٬ وتنفيذ ميسرة خيري.