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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط «جرينوف» وبنادق آلية بمعاقل تجارة السلاح بأسيوط في العيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:17 ص
أسلحة
أسلحة
عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على أوكار تجارة السلاح في بؤرة «بني رافع»، التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واستكملت فرق البحث المشكلة بقيادة رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، وقطاع الأمن المركزي حملات استهداف العناصر الإجرامية من تجار الأسلحة النارية، في قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط والتي استمرت في عيد الفطر حتى الساعات الأولى من اليوم.

- مدفع جرينوف وبنادق آلية

نجحت تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام متتالية لم يتوقف فيها فرق البحث عن مواصلة الليل بالنهار بحثا عن تلك العناصر المحرمة للأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها، في ضبط 13 سلاح ناري، ضمت «مدفع جرينوف، 9 بنادق ألية، 3 بنادق خرطوش، فرد خرطوش، و25 طلقة متنوعة»، بحوزة 14 من العناصر الإجرامية.

- ضبط الهاربين من الأحكام

ولم يتوقف دور الحملات عند ضبط تجار الأسلحة بل نجح ضباط وفرق البحث في تنفيذ 207 حكم قضائي خلال أكثر 72 ساعة.

- هدم قصور أباطرة الإحرام في «بني رافع»

ونظرًا لحرص أجهزة الأمن على التعامل مع هذه العناصر الإجرامية وكل من يتعامل معهم بمنتهى الشدة والحزم قام رجال فرق البحث بهدم عدد من القصور التي بنتها تلك العناصر الإجرامية، من جراء تجارتهم الآثمة في السلاح غير المرخص.

وتم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة والتي شملت هدم العديد من القصور التي كان يسكنها العناصر الإجرامية المضبوطة ويتخذون منها تمركزا لإدارة تجارتهم الغير مشروعة.

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