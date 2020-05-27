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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ليبيا ساحة معارك لأهداف خفية».. وثائقي يفضح الدور التركي في ليبيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:06 ص
السراج
السراج
مروة عنبر
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تبث فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا باسم "ليبيا ساحة معارك لأهداف خفية"، يسلط الضوء على التدخل التركي المتصاعد في الشأن الليبي، الذي بلغ أوجه على مدار الأشهر الماضية،

ويكشف الوثائقى الدور التركي في دعم الميليشيات المتطرفة التي تعمل لحساب حكومة فائز السراج في العاصمة طرابلس.

كما يتناول الفيلم قصة آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، للانضمام إلى معارك طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي الساعي لتخليص غرب البلاد من قبضة التطرف.

ويشير الفيلم إلى طرق نقل مرتزقة أردوغان من المدن السورية إلى طرابلس، بالإضافة إلى شهادات موثقة من بعض هؤلاء المسلحين وأسرهم.

كما يسرد الفيلم شهادات وحقائق تكشف لأول مرة، عن دور المرتزقة في ليبيا، الذين يزيد عددهم على 10 الاف وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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