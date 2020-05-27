التحقيق في قتل مُسن اغتصب فتاة معاقة بروض الفرج

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام للنيابات، التحقيقات في واقعة مقتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات وتحديد الأشخاص المشتركين في الواقعة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه.على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي إثر إصابات متفرقة في أنحاء جسده تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف للمشرحة وتمكنت الخدمات الأمنية من إعادة الهدوء للمنطقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة، والعر ض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.