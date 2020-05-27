«القصير» يتفقد مشاريع الثروة الحيوانية وقرى الخريجين بالنوبارية

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منطقة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.وتهدف الزيارة إلى تفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المهمة الزراعية والحيوانية ومشروعات شباب الخريجين، بمنطقتي النوبارية بالبحيرة، ثم العامرية بالإسكندرية.وتعد هذه الزيارة هى الأولى من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لهذه المشروعات العملاقة بأقل عدد، نظرًا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).