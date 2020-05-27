مصرع مواطن إثر تناوله سمكة «الأرنب» السامة ببورسعيد

لقى مواطن بمحافظة بورسعيد، مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إثر تناوله وجبة من سمك "الأرنب" السام.واستقبل مستشفى السلام بورسعيد المواطن "س.ا.ا.م"، 41 عاما، جثة هامدة، بادعاء وفاته عقب تناوله وجبة من سمك "الأرنب" السام على أحد المراكب داخل باب 20 الجمركي بميناء غرب بورسعيد.وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجار التحري عن ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.