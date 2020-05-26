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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شذوذ جنسي».. «أمن القليوبية» يكشف غموض مقتل عجوز بطوخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:51 م
مقتل عجوز
مقتل عجوز
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة مزارع مسن مقتولا في ظروف غامضة داخل منزله بقرية الصفا مركز طوخ، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل مارس مع المجني عليه الشذوذ وقتله عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من سناء م ز ربة منزل مقيمة الصفا بمدينة طوخ، باكتشافها وفاة زوجها إبراهيم ا ش مزارع داخل مسكنه ومصاب بجروح بالوجه والرقبة، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طلعت. ا. ط ١٩ سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك قيام المجني عليه بممارسة الشذوذ الجنسي معه برضاه وشعوره بالاستياء عقب ذلك فقرر التخلص منه بسلاح أبيض سكين مطبخ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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