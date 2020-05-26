«مستثمري العاشر»: تعقيم المناطق الصناعية للحفاظ على صحة العمال

قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض المصانع وجدت صعوبة في الحصول على تمويل لاستكمال إنشاءاتها.وأضاف عارف، لـ"الدستور"، أن سبب الصعوبة في التمويل يرجع للتأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف بعض استكمال أعمال المصانع، مطالبًا من وزارة التجارة والصناعة التماس الأعذار لأصحاب المصانع.وتابع رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الجمعية قامت بإطلاق عدد من الحملات بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز المدينة لتطهير وتعقيم المناطق الصناعية للحفاظ على صحة العمال.