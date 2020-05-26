حملات تطهير خلال أيام العيد في مدينة بدر

كلف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، منصور ناجي، نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة النظافة والأحياء وإدارة التنمية، ثالث أيام العيد، بتكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء بالمدينة خلال فترة إجازة العيد استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها.وقال رئيس الجهاز، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه كلف إدارة الأمن والأحياء بالجهاز بالمرور على المدينة بالكامل، وشدد على عدم التهاون، وأصدر تعليمات لإدارة البيئة واللجنة المسئولة بأعمال التعقيم خلال إجازة العيد، وتكثيف حملات التعقيم بالأماكن ذات الكثافة السكانية حفاظا على سلامة السكان.