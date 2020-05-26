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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصروفات المدارس اليابانية 2020.. «التعليم» تكشف تفاصيل الدراسة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:47 م
المدارس اليابانية
المدارس اليابانية 2020
ريم محمود
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حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مصروفات المدارس اليابانية 2020 لهذا العام.

وقال مالك أحمد الرفاعي مسئول وحدة المدارس اليابانية لـ«الدستور» إن مصروفات المدارس اليابانية 2020 في العام الدراسي الجديد تبلغ 11 ألف و650 جنيهًا شاملة الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول والثاني، بالإضافة إلى كتاب الكونكت بلس للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

مصروفات المدارس اليابانية 2020

وأضاف مالك خلال تصريحاته لـ«الدستور» أن «يونيفورم» المدرسة إجباري وسعره 1000 جنيهًا غير المصروفات الدراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، وتدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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