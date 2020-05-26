مصروفات المدارس اليابانية 2020.. «التعليم» تكشف تفاصيل الدراسة

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وأضاف مالك خلال تصريحاته لـ«الدستور» أن «يونيفورم» المدرسة إجباري وسعره 1000 جنيهًا غير المصروفات الدراسية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.egوأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، وتدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.