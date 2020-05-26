رسائل شخصية.. 4 قادة أوروبيون يحذرون نتنياهو من ضم الضفة والأغوار

بعث عدة قادة أوروبيين برسائل شخصية إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن معارضتهم مخطته لضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وحذر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، نتنياهو، من اتخاذ خطوة أحادية الجانب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأكد مسئولون أوربيون، للتليفون الإسرائيلي، أن هؤلاء القادة طالبوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعدم تنفيذ خطته لفرض السيادة على تلك المناطق، وأن يتم العمل وفقًا للقانون الدولي فقط.وقال ميكي زوهار، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن خطوات فرض السيادة على الضفة والأغوار تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.من جانبه، أكد نتنياهو أنه يتم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار في شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنها فرصة لا يمكن تفويتها.