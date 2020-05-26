كرم جبر: 18 مصابا بكورونا في الصحف القومية

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وضع الإصابات بفيروس كورونا آمن بين الصحفيين، مؤكدا على أنه لن يتم التعنت في مواعيد الانصراف والحضور للصحفيين بالمؤسسات القومية، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير لحمايتهم مثل منع الدخول إلا بارتداء كمامات والتوسع في العمل "أون لاين".وأضاف كرم جبر، في تصريحات له، أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا في مؤسسة الأهرام، و6 حالات في "الأخبار"، و5 في الجمهورية، وحالتان في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روزاليوسف.وذكر جبر، أنه سيعقد اجتماعا غدا لمتابعة الإجراءات مع رؤساء مجالس الإدارات، وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والتأكيد على شفافية الإعلان فور ظهور الحالات.جاء هذا عقب إعلانه عن دراسة الهيئة إغلاق مؤسسة دار الهلال لمدة أسبوع، بعد ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا.