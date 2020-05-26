فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

ألهمت قصة الشهيد أركان حرب أحمد المنسي، فنانة الجرافيتي الشابة سارة رجب، وحرصت على توثيق حالة التضحية والفداء التي شعر بها الشباب عقب مشاهدة مسلسل "الاختيار" عن قصة حياة البطل، فقررت رسم جدارية بأحد شوارع الإسكندرية للشهيد.حددت الفنانة الشابة موقع لوحتها واختارت الألوان بعناية واصطحبت سلمها وذهبت إلى المكان المحدد، ورسمت الجدارية بحجم ثلاثة في أربعة أمتار، وأعربت "سارة" عن أمنيتها في رسم المزيد من صور الشهداء، حتى يتذكر جميع المصريين ما قدمه ضباط وجنود الجيش المصري من تضحيات خالدة.وأعجب المواطنون بالإسكندرية بالجدارية الجديدة وحرصوا على التقاط الصور معها، حصلت فنانة الجرافيتي على الكثير من التعليقات الإيجابية والمشجعة بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، فكل من يرى الجدارية يعجب بها.أعطت صورة الشهيد المنسي أفكارًا لرسم جداريات مشابهة في كل الشوارع، حيث أعلن بعض الفنانون الشباب أنهم سيكررون التجربة كل في منطقته، حتى تنتشر صور الشهداء في كل مكان.