ضبط «سوادة» بسلاح وهيروين قبل ترويجه في حلوان

أ‎لقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري القبض علي عاطل عثر بحوزته علي سلاح ناري وكمية من الهيروين قبل ترويجها علي المتعاطين بدائرة القسم./>وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "مصطفي أحمد ضمراني" وشهرته "سوادة" 29 سنة عاطل ومقيم مجاروة 9 المشروع الأمريكي، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.‎عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه وبتفتيشه عثر بحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع عيار 12 ملي وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر.‎بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والهيروين بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11210لسنة2020 وجار العرض على النيابة العامة.