فض مواقف سيارات ورفع إشغالات بإبشواى فى الفيوم

قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بالفيوم، بجولة ميدانية موسعة بالمدينة والقرى التابعة لمتابعة الأعمال، تم خلالها فض مواقف السيارات الأجرة خطوط "إبشواي-أبوكساة"، و"إبشواي- الخالدية وأبوشنب"، وإلزام السائقين وأصحاب السيارات بالالتزام بقرار المحافظ بحظر وسائل النقل الجماعي، حفاظا على المواطنين ومنع التجمعات والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.ووجه مسعود، خلال الجولة، قسم الإشغالات برفع الإشغالات أمام الموقع، وتم رفع "سيبة حديدية" مستخدمة لتعليق اللحوم بالشارع، ما تسبب إشغال طريق وغير آمنة بسبب تعرض اللحوم للأتربة وعوادم السيارات، وأيضا بائعي فاكهة وخضروات بشارع مجلس المدينة وأمام مكتب البريد وشارع شرق السكة الحديد ومحكمة الأسرة، مع مصادرة البضائع من المخالفين والتحفظ عليها.