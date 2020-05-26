الصحة العالمية: كورونا تفشى في البرازيل وتشيلي وبيرو

أعلنت الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) يتفشى بسرعة في البرازيل وتشيلي وبيرو، جاء ذلك في نبأ عاجل علي الفضائية العربية.وحذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، السلطات البرازيلية، الإثنين الماضي، من الإقدام على إعادة فتح اقتصادها دون إجراء الاختبارات الكافية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.ودعا رايان، في مؤتمر صحفي، السلطات إلى الإبقاء على تدابير السيطرة على الفيروس خاصة أوامر البقاء في المنازل، حتى وإن كان ذلك سيترك آثارًا سلبية على الاقتصاد، وذلك بسبب معدلات انتقال الفيروس بشكل كبير في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.