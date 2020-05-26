القمص بولس جورج يشارك في الحلقة الأحدث من «يوميات الفرح»

يشارك القمص بولس جورج كاهن كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، في الحلقة الأحدث من يوميات الفرح الذي يبثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الخماسين المقدسة والتى بدأت عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً.وتبث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة الخمسين المقدسة حلقات يومية بعنوان "يوميات الفرح"، عبر القنوات القبطية الثلاث "سي تي في، أغابي، مي سات"، إلى جانب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتتضمن الحلقات تأمل في آية كتابية أو قصة عن الفرح، تتناول معنى يشير إلى فكرة الفرح، يقدمها أحد أساقفة ومطارنة الكنيسة من داخل مصر وخارجها وأيضًا عدد من الآباء الكهنة.تأتي فكرة "يوميات الفرح"، في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بث روح الطمأنينة والرجاء والفرح المسيحي لدى أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.