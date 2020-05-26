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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أقدم تاجر أسماك مملحة بالفيوم: نبيع أونلاين ونتبع الإجراءات الوقائية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:37 م
أقدم تاجر أسماك
أقدم تاجر أسماك
الفيوم - زينب علاء
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وجبة الرنجة والفسيخ يقبل عليها أهالي مدينة الفيوم في أيام عيد الفطر المبارك، كعادة فرعونية لهم مع البصل والليمون، وتجتمع الأسرة على أكلها.

ويقول عادل الدمياطي، أقدم بائع أسماك مملحة بالفيوم، إن الأهالي يقبلون على شراء الملوحة في هذه الأوقات، حيث إننا نعتبر مركز توريد الأسماك المملحة لشمال الصعيد، وورثت هذه المهنة عن والدي، وجدي، والذين بدأوا العمل فى بيع الأسماك المملحة منذ عام 1955م.

وأضاف الدمياطي لـ"الدستور" أن الإقبال على شراء الرنجة والفسيخ متوسط في ظل جائحة كورونا، حيث إننا نقوم ببيعها أونلاين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منعًا للتجمعات، ونستخدم كافة الإجراءات الوقائية في المحل.

وأشار إلى أن سعر كيلو الملوحة ١٠٠جنيه، وكيلو فسيخ ١١٠جنيه، و٢ كيلو رنجه ٦٠ جنيه، وكيلو سردين ٣٠ جنيه.

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