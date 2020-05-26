بتوجيهات الرئيس.. «الداخلية» تقدم هدايا لأسر الشهداء والمصابين

نظمت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مأموريات جديدة في ثالث أيام العيد لعدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم، وحرصه على التواصل معهم في كافة المناسبات.وشكر أسر الشهداء والمصابين وزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين أن الدولة لن تنسى أبدًا أبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك.