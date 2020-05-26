وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الثلاثاء، وفاة 6 أشخاص مرجحة ان يكون السبب تسمم ناتج من استهلاك مادة الميثانول الكحولية في محافظة القيروان (وسط).وقال المدير الجهوي للصحة بمدينة القيروان حمدي الحذري لفرانس برس "أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم تسجيل ست وفيات حتى اليوم" في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، موضحا أن 14 من المصابين تم نقلهم للعناية المركزة في مستشفيات بولايات تونس ونابل وسوسة بينما يخضع الباقون للرقابة الطبية.كما أفاد المسؤول ان السلطات الصحية أخذت عينات من الكحول للتحليل ولتحديد السبب الرئيسي للوفاة.وأكد محافظ القيروان محمد بورقيبة لفرانس برس أن السلطات قامت بتوقيف مزودي هذه المادة في الجهة ويجري التحقيق معهما.وتراوح أعمار المصابين والمتوفين بين 22 و60 عاما وكلّهم من الرجال.ونقلت وسائل اعلام محلية أن بين المتوفين ثلاثة أشقاء.ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، الى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية لثمنها البخس مقارنة بالخمور.