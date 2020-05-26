رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:20 م
وفاة 6 أشخاص في تونس
وفاة 6 أشخاص في تونس
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الثلاثاء، وفاة 6 أشخاص مرجحة ان يكون السبب تسمم ناتج من استهلاك مادة الميثانول الكحولية في محافظة القيروان (وسط).

وقال المدير الجهوي للصحة بمدينة القيروان حمدي الحذري لفرانس برس "أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم تسجيل ست وفيات حتى اليوم" في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، موضحا أن 14 من المصابين تم نقلهم للعناية المركزة في مستشفيات بولايات تونس ونابل وسوسة بينما يخضع الباقون للرقابة الطبية.

كما أفاد المسؤول ان السلطات الصحية أخذت عينات من الكحول للتحليل ولتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

وأكد محافظ القيروان محمد بورقيبة لفرانس برس أن السلطات قامت بتوقيف مزودي هذه المادة في الجهة ويجري التحقيق معهما.

وتراوح أعمار المصابين والمتوفين بين 22 و60 عاما وكلّهم من الرجال.

ونقلت وسائل اعلام محلية أن بين المتوفين ثلاثة أشقاء.

ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، الى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية لثمنها البخس مقارنة بالخمور.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

«شيكولاتة سايحة جوّه كيكة».. جديد حسن شاكوش وعمر كمال

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

تطورات الحالة الصحية لـ سامح فهمي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

منوعات

بافاريا تنتقد الشروط المحتملة للمفوضية بشأن حزمة لوفتهانزا

فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة فى لبنان

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟