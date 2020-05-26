كورونا يختصر عروض جوتشي العالمية إلى اثنين كل عام

ودعت العلامة التجارية للأزياء العالمية (جوتشي) أسبوع الموضة مع استمرار علامتها التجارية والتي اختصرت عروضها من خمسة إلى اثنين كل عام، معلنة أن تقويم الموضة عفا عليه الزمن.وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، انتهى أسبوع الموضة بعد إعلان المدير الإبداعي لعلامة جوتشي، أليساندرو ميشيل، في مؤتمر صحفي افتراضي تم بثه من استوديو روما، أن تقويم أسبوع الموضة قد عفا عليه الزمن، مؤكدًا أنه لم يعد هناك عروض قادمة للصيف والخريف والشتاء في الأيام المقبلة.وقال بحسب الموقع البريطاني "أعتقد أن هذه الكلمات قديمة وتالفة، يجب أن يكون للملابس عمر أطول من تلك التي تنسبها هذه الكلمات إليهم"، إضافة إلى أنه العلامة التجارية ستعرض مجموعات "بلا موسم" مرتين في السنة، ولا توجد خطط العرض في سبتمبر المقبل بعد توقف دائرة عروض الأزياء العالمية في مساراتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ولعب إعلان جوتشي دورًا قويًا لدعم نظام أزياء أكثر رشاقة وأقل إهدارًا، وسط الأزمة الاقتصادية الحالية بالعالم، ففي الشهر الماضي أعلنت "سان لوران" أنها ستجلس أسبوع الموضة الباريسي سبتمبر المقبل وتضع جدولها الخاص للمضي قدمًا، وهو قرار اتخذ وسط "موجات من التغيير الجذري".كان لعلامة سان لوران اختيارًا ملحوظًا لعروض المنصة التي أقيمت مساء الجمعة من كل أسبوع أزياء في باريس على منصة عرض ضخمة في الهواء الطلق مباشرة أسفل برج إيفل، فأصبحت تاريخًا أحمر اللون في تقويم الأزياء الفرنسية، والصف الأمامي للمشاهير والحشود الكبيرة الذين يشاهدون من وراء الحواجز.وبلغت عائدات جوتشي لعام 2019 قرابة 9.6 مليار يورو (8.6 مليار جنيه إسترليني)، ما أدى لتقزيمها في سان لوران، الذي حقق إيرادات بلغت ملياري يورو في نفس الفترة باعتبارها أكبر علامة تجارية وأكثرها ربحية في مجموعة Kering الفاخرة، whi.