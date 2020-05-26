رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كورونا يختصر عروض جوتشي العالمية إلى اثنين كل عام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:32 م
عروض جوتشي العالمية
عروض جوتشي العالمية
نور أيمن
طباعة
ودعت العلامة التجارية للأزياء العالمية (جوتشي) أسبوع الموضة مع استمرار علامتها التجارية والتي اختصرت عروضها من خمسة إلى اثنين كل عام، معلنة أن تقويم الموضة عفا عليه الزمن.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، انتهى أسبوع الموضة بعد إعلان المدير الإبداعي لعلامة جوتشي، أليساندرو ميشيل، في مؤتمر صحفي افتراضي تم بثه من استوديو روما، أن تقويم أسبوع الموضة قد عفا عليه الزمن، مؤكدًا أنه لم يعد هناك عروض قادمة للصيف والخريف والشتاء في الأيام المقبلة.

وقال بحسب الموقع البريطاني "أعتقد أن هذه الكلمات قديمة وتالفة، يجب أن يكون للملابس عمر أطول من تلك التي تنسبها هذه الكلمات إليهم"، إضافة إلى أنه العلامة التجارية ستعرض مجموعات "بلا موسم" مرتين في السنة، ولا توجد خطط العرض في سبتمبر المقبل بعد توقف دائرة عروض الأزياء العالمية في مساراتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولعب إعلان جوتشي دورًا قويًا لدعم نظام أزياء أكثر رشاقة وأقل إهدارًا، وسط الأزمة الاقتصادية الحالية بالعالم، ففي الشهر الماضي أعلنت "سان لوران" أنها ستجلس أسبوع الموضة الباريسي سبتمبر المقبل وتضع جدولها الخاص للمضي قدمًا، وهو قرار اتخذ وسط "موجات من التغيير الجذري".

كان لعلامة سان لوران اختيارًا ملحوظًا لعروض المنصة التي أقيمت مساء الجمعة من كل أسبوع أزياء في باريس على منصة عرض ضخمة في الهواء الطلق مباشرة أسفل برج إيفل، فأصبحت تاريخًا أحمر اللون في تقويم الأزياء الفرنسية، والصف الأمامي للمشاهير والحشود الكبيرة الذين يشاهدون من وراء الحواجز.

وبلغت عائدات جوتشي لعام 2019 قرابة 9.6 مليار يورو (8.6 مليار جنيه إسترليني)، ما أدى لتقزيمها في سان لوران، الذي حقق إيرادات بلغت ملياري يورو في نفس الفترة باعتبارها أكبر علامة تجارية وأكثرها ربحية في مجموعة Kering الفاخرة، whi.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيزة تواجه مخالفات اختراق قرارات عيد الفطر (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات

«شيكولاتة سايحة جوّه كيكة».. جديد حسن شاكوش وعمر كمال

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

2.9 مليون مصرى يعانون صعوبات فى التركيز والتذكر

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس