«كشري في العيد».. تشميع محل استقبل المواطنين وقت الحظر بالقليوبية

شن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مركز الشرطة حملة مكبرة لمتابعة مدى تنفيذ حظر التجول والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم كشرى استقبل مواطنين داخل المطعم مخالفا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر المطاعم من استقبال مواطنين والاكتفاء على خدمة الدليفرى.تأتي تلك الخطوة فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا المستجد