رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.9 مليون مصرى يعانون صعوبات فى التركيز والتذكر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:59 م
صعوبات في التركيز
صعوبات في التركيز
أميرة ممدوح
طباعة
قدَّرت إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ أعداد مَن يعانون صعوبات في التركيز والتذكر بين المصريين تبلغ 2.9 مليون شخص، مناصفة بين الذكور والإناث، إذ يتركز العدد الأكبر منهم في المناطق الريفية بـ1.5 مليون شخص مقابل 1.3 مليون شخص في الحضر.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن محافظات القاهرة سجلت أعلى إصابات بإعاقة صعوبة التركيز والتذكر بين سكانها بعدد 366.5 ألف حالة، تليها محافظة الجيزة بعدد 244.9 ألف شخص، والبحيرة 200.4 ألف شخص، والمنيا 179.8 ألف شخص، وسوهاج 149.1 ألف شخص، وأسيوط 146.2 ألف شخص.

بينما تذيلت القائمة، محافظات جنوب سيناء بعدد 1241 شخصًا ثم الوادى الجديد 4472 شخصًا ومحافظة شمال سيناء 6284 شخصًا والبحر الأحمر 6731 شخصًا.

أما عن الفئات العمرية، فتشير الإحصائية إلى أن العدد الأكبر من حالات الإصابة بصعوبة التركيز والتذكر من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة تتركز في الفئة العمرية فوق سن الـ65 بعدد 111.4 ألف شخص، بينما كانت المفاجأة أن الفئة العمرية أقل من 5 سنوات جاءت فى المرتبة الثانية بين الأكثر صعوبة في التركيز والتذكر بعدد 51.6 ألف شخص، والفئة العمرية بين 15-20 بلغ عددهم 32 ألف شخص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

الجيزة تواجه مخالفات اختراق قرارات عيد الفطر (صور)

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس

الحلقة 28 والأخيرة من رواية «الصديق أبوبكر».. وفاته