2.9 مليون مصرى يعانون صعوبات فى التركيز والتذكر

قدَّرت إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ أعداد مَن يعانون صعوبات في التركيز والتذكر بين المصريين تبلغ 2.9 مليون شخص، مناصفة بين الذكور والإناث، إذ يتركز العدد الأكبر منهم في المناطق الريفية بـ1.5 مليون شخص مقابل 1.3 مليون شخص في الحضر.وأظهرت البيانات الرسمية، أن محافظات القاهرة سجلت أعلى إصابات بإعاقة صعوبة التركيز والتذكر بين سكانها بعدد 366.5 ألف حالة، تليها محافظة الجيزة بعدد 244.9 ألف شخص، والبحيرة 200.4 ألف شخص، والمنيا 179.8 ألف شخص، وسوهاج 149.1 ألف شخص، وأسيوط 146.2 ألف شخص.بينما تذيلت القائمة، محافظات جنوب سيناء بعدد 1241 شخصًا ثم الوادى الجديد 4472 شخصًا ومحافظة شمال سيناء 6284 شخصًا والبحر الأحمر 6731 شخصًا.أما عن الفئات العمرية، فتشير الإحصائية إلى أن العدد الأكبر من حالات الإصابة بصعوبة التركيز والتذكر من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة تتركز في الفئة العمرية فوق سن الـ65 بعدد 111.4 ألف شخص، بينما كانت المفاجأة أن الفئة العمرية أقل من 5 سنوات جاءت فى المرتبة الثانية بين الأكثر صعوبة في التركيز والتذكر بعدد 51.6 ألف شخص، والفئة العمرية بين 15-20 بلغ عددهم 32 ألف شخص.