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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى ونظيره الفرنسى يحذران من مغبة التدخلات الخارجية فى ليبيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:55 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي‬
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة، بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلًا عن تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تمت إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيدًا عن أى إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشوديّن. هذا، وقد قام الوزيران أيضًا بتناوُل آخر تطورات ملف سد النهضة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما في ذلك على صعيد التعاون الاقتصادي، وأهمية مواصلة جهود دفع هذا التعاون المشترك بما يُحقق تطلعات ومصالح شعبيّ البلدين الصديقين.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري ونظيره الفرنسي اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وباريس إزاء كل القضايا محل الاهتمام المتبادل خلال الفترة المُقبلة.

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