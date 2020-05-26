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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الحبيب الجفري وعلي جمعة ينعيان مفتى تريم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:39 م
مفتى تريم اليمن
مفتى تريم اليمن
عمرو رشدى
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توفي مساء أمس الإثنين، العلامة اليمني الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، مفتي مدينة تريم بوادي حضرموت باليمن، إثر وعكة صحية ألمت به.

وأكدت مصادر محلية أن الحبيب المشهور، رئيس مجلس الافتاء في تريم، أحد أبرز رجال العلم في البلاد، أصيب بوعكة صحية، أمس الأول، توفي على إثر مضاعفاتها مساء اليوم الإثنين.

وكان الحبيب علي الجفرى، الداعية الإسلامي اليمني، قد نعى العلامة المشهور، واصفا إياه بالعالم الرباني، الذي لقى ربه بعد مسيرة جهاد وعمل دءوب متواصل لنشر وإعلاء كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، إضافة إلى دوره في خدمة الإسلام والتصوف.

من جانبه، نعى الدكتور علي جمعة، العالم الراحل عبر صفحته على فيسبوك، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهّالًا، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"، وقال ابن مسعود: "موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار"، ننعى فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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