تخصيص جناح عزل لمصابي كورونا بمستشفى بلبيس العام

خصّص مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية جناحًا للعزل الطبي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تخصيص طاقم طبى للإشراف على العلاج.وقال الدكتور أبوالفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس العام، إنه تتم متابعة جاهزية المستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الجناح المخصّص لعزل مصابي الفيروس القاتل معزول عن المستشفى بسعة 30 سريرًا، حيث تم تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.أوضح مدير المستشفى أنه يتم اتباع بروتوكولات العلاج الخاصة بوزاة الصحة مع دخول وخروج الحالات بعد التأكد من تماثل حالتهم الصحية للشفاء التام.