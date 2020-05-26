«شيوكولاتة سايحة جوّه كيكة».. جديد حسن شاكوش وعمر كمال

كشف مغني المهرجانات عمر كمال عن أحدث أعماله التي تجمعه بحسن شاكوش عن طريق نشر بورمو أغنية «شيوكولاتة سايحة جوّه كيكية»، عبر حسابه على «إنستجرام».وحقق البرومو نسبة مشاهدة كبيرة وعبر عدد من متابعيه عن انتظار طرح الأغنية، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.وتعد الأغنية هي الثالثة التي تجمع الثنائي بعدما حققا نجاحا كبيرا باغنيتي «بنت الجيران» و«عود البطل»، اللذين نالا شهرة كبيرة بعدهما.ودخل الثنائي في خلافات بعد ظهورهما في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي هاجما فيها بعضهما بعضًا.ورد عمر كمال على هذه الخلافات عبر حسابه على «إنستجرام» قائلًا: «الشغل مالوش علاقة بالخناقات، فيه اتفاقات لازم تتم بعيد عن الخناقات والشغل لازم ينزل».