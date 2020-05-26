التحري عن عاطل يقود سيارة برخص مزيفة في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عاطل متورط في سرقة سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزيفة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل أثناء قيادته سيارة مسروقة ورخص مزورة فى منطقة حلوان.ونجحت حملة أمنية، أثناء تفقد محاور وميادين حلوان، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة اثناء قيادته سيارة بدائرة القسم، وبالتحرى عن السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها وتحمل رخص مزورة، وتم اقتياده للقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.