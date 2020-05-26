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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:23 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين من الخارج.

وأوضحت الصحة السورية أن المصابين بكورونا منهم 9 قادمين من الكويت و5 من السودان و1 من الإمارات.

وأضافت الصحة السورية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في سوريا حتى الآن 121 شفي منها 41 وتوفيت 4 حالات، وفقًا لوكالة سانا السورية.

يذكر أن الصحة السورية لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري، بينما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة منذ نهاية مارس.

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