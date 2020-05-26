كورونا يضرب الهند.. 145380 إصابة و4167 وفاة جديدة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند، لليوم السابع على التوالي، على الرغم من تخفيف القيود في البلاد، وفقًا لقناة "العربية" الأخبارية.وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 145380 إصابة جديدة، بزيادة 6535 خلال الـ24 ساعة الماضية و4167 حالة وفاة.فيما أكد مسئولون في الهند أن معدل الشفاء ارتفع أيضًا إلى ما يزيد على 40%.وتتركز معظم الحالات في ولايتين مجاورتين وسط البلاد، هما ولاية ماهاراشترا وغوجارات، التي ينتمي لها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.تم الإبلاغ عن ارتفاع في الحالات في بعض الولايات الشرقية الأكثر فقرًا، حيث بدأ العمال المهاجرون العائدون إلى قراهم الأصلية من أكبر المدن الهندية في الوصول على متن قطارات خاصة.واستؤنفت الرحلات الجوية الداخلية أمس الإثنين بعد توقف شهرين، وإن كان في نطاق صغير.