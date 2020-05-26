افتتاح مبنى مركز السنطة الجديد خلال 20 يومًا فى الغربية

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه من المقرر افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يومًا، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال.جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمدينتي السنطة وزفتي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أيام عبد الفطر المبارك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأضاف نائب محافظ الغربية، خلال جولته بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، أنه جار تطوير سوق طلعت حرب الجديدة للباعة الجائلين بمدينة المحلة الكبرى، موضحًا أن السوق الجديدة يتم تطويرها من خلال تبرع أحد رجال الأعمال.وقدم عطا الشكر لرجال الأعمال بالمحافظة، مثمنًا كذلك جهود المجتمع المدني الملموسة، مؤكدًا أنهم نموذج حي للمشاركة الإيجابية في كل المبادرات التي تطلقها المحافظة.