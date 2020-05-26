في عيده.. تكريس 5 مكرسات بدير القديس ماريوحنا الحبيب

قام الأنبا بطرس الأسقف العام؛ ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها بتكريس خمس مكرسات؛ بدير القديس ماريوحنا الحبيب بطمس.يأتي ذلك في تذكار عيد تكريس اول كنيسة على اسمه، واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، بعيد تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بمدينة الإسكندرية.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول في مدينة ‏الإسكندرية».وأضاف: «فإن القديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير بشر في أسيا الصغرى، وأسس السبع كنائس ‏المذكورة في سفر الرؤيا كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاثة رسائل وسفر الرؤيا».وتابع: «ولقبته الكنيسة برسول المحبة؛ لأن ‏رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي: يا أولادي حبوا بعضكم ‏بعضًا».