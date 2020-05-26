هبوط اضطراري لمروحية عسكرية روسية ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن مروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوجوالني كوبي" في تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا، وتوفي الطاقم بأكمله.وأبلغت خدمات الطوارئ أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الاضطراري لطائرة "مي-8" حيث وقع الحادث، وفقًا لوزارة الدفاع، أثناء مهمة تدريبية.ووفقًا لمعلومات أولية، يرجح أن يكون سبب الحادث خللًا تقنيًا في المروحية فيما تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.