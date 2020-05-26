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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لماذا لا تجرى «الصحة» مسحات لكافة الأطباء؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أجابت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، على سؤال لماذا لا يتم إجراء مسحات لكل الأطباء، قائلة: "ممكن أعمل مسحة اليوم فتكون النتيجة سلبية، وغدًا تكون إيجابية".

وأضافت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص وتكون النتيجة سلبية، ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض أو للمخالطين للمصابين.

وذكرت أنه يوجد 27 إصابة بالمعامل المركزية، مستطردة: "صرفنا العلاج ووفرناه حتى منازلهم".

وأكدت أن مسحة كورونا للدكتور وليد يحيي لم تتأخر على الإطلاق، حيث وصلت يوم الثلاثاء مساءً وخرجت النتيجة الأربعاء، لافتة إلى أن نتيجة أي مسحة لا تأخذ أكثر من 24 ساعة، مشيرة إلى أن قضية وفاة الدكتور وليد يحيى قيد التحقيق في مستشفى المنيرة.

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