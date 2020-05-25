«الطب العلاجي»: جميع مستشفيات العزل تؤدي دورها على أكمل وجه

قال مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم العمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا قبل ظهور أول حالة.وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، مساء الإثنين، أنه تم توفير جميع معدات الوقاية للأطقم الطبية.كما أكد رئيس قطاع الطب العلاجي أن جميع مستشفيات العزل تقوم بدورها على أكمل وجه.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ4900 متعافٍ.وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.