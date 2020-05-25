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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشهد بـ٣٠ طلقة.. أحد أبطال معركة البرث يروي ملحمة الشهيد «علي علي»

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:36 م
البطل مجند محمد
البطل مجند محمد علي تايسون
أحلام عبدالرحمن
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قال البطل مجند محمد علي تايسون، إن البطل علي علي كان معجزة واستشهد على يدي، بعدما دافع بثبات عن الغرفة التي بها المصابين والشهداء.

وروى تايسون خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اللحظات الأخيرة قبل استشهاد البطل علي علي، قائلا: "كان جايب الكمين من فوق لتحت، وخد دفعة أكثر من 30 طلقة، لكن قال محدش هيدخل غرفة الشهداء والمصابين وكان يصطاد كل من يصعد واستمر في الدفاع وهو مصاب".

وأضاف: "فضل يكرر الشهادة ويطلق عليهم النار، صوت الشهادة هز الكمين، الإرهابيين خافوا منه وجريوا زي الكلاب، الطلقة منه بواحد".

وأردف: "الشهادة مبتفارقش لسانه وفضل يضرب لحد ما مشي التكفيريين، لأن الدعم وصل، قال لي متسبنيش وبكيت وقولتله مش هسيبك".

وتابع: "كان عنده ثبات شديد وعزيمة، احنا منعرفش وطن غيره، لو فرطنا في الارض بنفرط في العرض، كل اللي في الكمين كان رجالة وخايفين على بعض".

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