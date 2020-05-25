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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول ظهور علني لـ«جو بايدن» منذ 15 مارس

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:03 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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شارك المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الإثنين، واضعا كمامة في احتفال مقتضب وضع خلاله باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأمريكيين قرب منزله، في أول ظهور علني له منذ بدء إجراءات الإغلاق.

وقال المرشح، (77 عاما)، الذي يلازم منذ منتصف مارس مع زوجته جيل منزلهما في ولمينجتون في ديلاوير، ولم يخرجا منه سوى لنزهات منتظمة سيرا أو على دراجة هوائية: "أنا مسرور بالخروج من منزلي".

ولم يشارك بايدن في أي مناسبة عامة منذ مناظرة تليفزيونية مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في 15 مارس، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، يخرج بانتظام من البيت الأبيض.

ولا يضع ترامب أي كمامة، واستأنف نهاية الأسبوع الفائت ممارسة الجولف بعد انقطاع لأكثر من شهرين، فيما لا يزال الإغلاق يسود أنحاء مترامية في الولايات المتحدة.

وتوقفت حملة نائب الرئيس السابق باراك أوباما بشكل مفاجئ منتصف مارس، وألغي تجمع كان مقررا في أوهايو في اللحظة الأخيرة في العاشر من مارس، واستبدل بخطاب في قاعة شبه فارغة في فيلادلفيا مساء اليوم المذكور، ثم عقد بايدن مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق ولينجتون في 12 منه.

ويحاول بايدن، الذي احتفل بفوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبل أكثر من شهرين، خوض حملة "عن بعد" انطلاقا من استديو داخل منزله، استعدادا لاستحقاق نوفمبر الانتخابي.

ولم يخرج بايدن، وزوجته جيل من منزلهما سوى لنزهات سيرا أو على دراجة هوائية، وفق المرشح.

وتبادل بايدن، الإثنين، بضع كلمات مع الصحفيين من دون أن ينزع الكمامة عن وجهه، وقال مشيرا إلى قدامى المحاربين: "علينا ألا ننسى أبدا تضحيات هؤلاء الرجال والنساء. علينا ألا ننسى أبدا".

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