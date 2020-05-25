طبيب عزل: لم ولن نتخلى عن دورنا في هذا التوقيت الصعب

قال الدكتور كريم حامد دكتور عناية مركزة بمستشفى عزل المعلمين، "لم نتخل ولن نتخلى عن دورنا بهذا التوقيت الصعب، لأننا إذا تخلينا سيزداد الأمر سوءًا خاصة في ظل عدم وعي المواطنين الكافي في التعامل مع الأزمة".وتابع حامد، أن عدم الوعي والالتزام من قبل المواطنين هو ما أدى إلى تدهور الوضع وزيادة أعداد المصابين بهذه الصورة، منوهًا أن الوضع بمستشفيات العزل أفضل كثيرًا من غيرها في مستشفيات الصدرية، والحميات والجامعية، على الرغم من كون الأطباء بها يتعاملون مع مرضى تأكد إصابتهم بالفعل بالفيروس، نتيجة توافر وسائل الحماية الكافية لهم، مما أدى إلى عدم وجود خسائر بالأطقم الطبية بمستشفيات العزل مثلما حدث بغيرها.وينوه طبيب العناية المركزة بمستشفى المعلمين إلى ضرورة توفير وسائل الحماية والأمان الكافية للأطباء الموجودين بالمستشفيات الأخرى، كما يرجوا من الشعب المصري الحفاظ على أرواح بعضهم البعض، من هذا الفيروس باتباع الإجراءات الاحترازية لمقاومة هذا الوباء.