طبيب بـ«عزل بلطيم»: نشارك في «ملحمة بطولية».. ولا ينقصنا شيء

في كلمات مقتضبة وموجزة، يتخللها إنشغاله بعمله الذي ترك عائلته وبيته وذهب إليه طواعية، راغبا في خدمة وطنه وأداء واجبه البطولي، أكد الدكتور شريف عوض الشيشتاوي، طبيب الباطنة والحميات بمركز الكبد بكفر الشيخ، والذي يعمل حاليا بمستشفى عزل بلطيم لمصابي كورونا، أن العمل يسير بشكل مستقر تماما وسط اندماج الأطباء لأداء عملهم دون الالتفات لما يثار من أقاويل.وأضاف الشيشتاوي، خلال حديثه لـ"الدستور": "كله تمام زي الفل ومش ناقصنا حاجة"، مؤكدا أن ما يقوم به هو فخر له أن يشارك في ملحمة بطولية كهذه، بعد أن تقطع بالمرضى السبل، وأصبحت المستشفى هي ملاذهم الأمن والأخير فلا يجوز خذلانهم، ونحن نبذل قصارى جهدنا بدعم الدولة في التصدي لهذا الوباء.وأوضح الشيشتاوي، أن الأطقم العاملة بمستشفى عزل بلطيم على كفاءة عالية، فضلا عن نظافتها وجودة تصميمها مع توافر كافة اشتراطات الصحة والأمان والسلامة لكافة العاملين.