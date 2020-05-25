«استقالتك شهادة خيانتك».. انتفاضة ضد هرب الأطباء من مواجهة كورونا

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان "استقالتك شهادة خيانتك"، ينددون من خلالها بإعلان عدد من الأطباء استقالتهم، بعد وفاة الدكتوؤ وليد يحيى، بمستشفى المنيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال أحد المغردين: "إنت كدة راجل يعني ولا مفكر نفسك بطل لما تقدم استقالتك والدولة محتجاك في الأزمة دي؛ العسكري علي علي أرجل منك ألف مرة؛ مات راجل وأكيد عاش كده؛ لكن إنت هتعيش وهتموت ف خزي وعار لما تعدي الأزمة وتفتكر نفسك كدة لما هربت".وأضاف آخر: "على وزارة الصحة قبول استقالة الأطباء فورا وسحب تراخيص مزوالة المهنة في مصر، والتعامل معهم مثلما يعامل الجندي الهارب من ميدان المعركة، في المعارك الجنود والضباط يموتون من أجل بلادهم وشعوبهم، ومصر الأن في معركة مع فيروس خطير".وكتب ثالث: "موضوع ظاهرة استقالة الأطباء في شئ مقلق، لأنه يدخل في إطار الحملة الممنهجة والتوقيت غريب جدا، بس أكيد أنا مع حضرتك اللي عايز يمشي يدفع تكاليف تعليمه المجاني في الكليات المصرية".ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.